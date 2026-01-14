Il Bayern Monaco batte in rimonta il Colonia. Manita dell'Hoffenheim
Prosegue la diciassettesima giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco soffre ma riesce a portare a casa i tre punti nella difficile trasferta a Colonia: 3-1 per la squadra di Kompany. Passano avanti i padroni di casa al 41' con Maina, ma la gioia dura poco con Gnabry che segna il pareggio nel recupero del primo tempo. Al 71' l'ex Napoli Kim trova il gol del sorpasso, nel finale Karl chiude i giochi. Il Lipsia la risolve in tre minuti nel secondo tempo: 2-0 contro il Friburgo. Tra il 53' e il 56', prima Orban e poi Romulo segnano i due gol che regalano i tre punti alla squadra della Red Bull che si riporta al terzo posto in classifica in piena zona Champions.
Bundesliga, risultati e marcatori della 17esima giornata
Poker dell'Hoffenheim contro il Borussia Moenchengladbach: 5-1 in casa con lo show del solito Kramaric. I biancoblu segnano tutti e quattro i gol nel primo tempo, con l'attaccante croato che ne segna tre, di cui un rigore. A chiudere il poker ci pensa Lemperle. Gol della bandiera nella ripresa segnato da Machino. Nel finale arriva la manita firmata da Moerstedt. L'Hoffenheim manda un messaggio forte al campionato per i piazzamenti europei e si porta alle soglie della zona Champions. Programma del martedì che era stato aperto dalla vittoria del Wolfsburg ai danni del St. Pauli: 2-1 per i biancoverdi. A sbloccare la partita ci pensa Christian Eriksen, trasformando il rigore conquistato da Gerhardt: primo gol del danese con i tedeschi. Nel finale di primo tempo pareggia Smith. Il gol che vale tre punti per il Wolfsburg lo firma Pejcinovic all'88'. Vittoria importante per i biancoverdi che si allontanano dalla zona retrocessione. Situazione sempre più critica per il St. Pauli che rimane al penultimo posto in classifica.