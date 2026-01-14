Il Bayern Monaco batte in rimonta il Colonia. Manita dell'Hoffenheim

Prosegue la diciassettesima giornata di Bundesliga . Il Bayern Monaco soffre ma riesce a portare a casa i tre punti nella difficile trasferta a Colonia : 3-1 per la squadra di Kompany . Passano avanti i padroni di casa al 41' con Maina , ma la gioia dura poco con Gnabry che segna il pareggio nel recupero del primo tempo. Al 71' l'ex Napoli Kim trova il gol del sorpasso, nel finale Karl chiude i giochi. Il Lipsia la risolve in tre minuti nel secondo tempo: 2-0 contro il Friburgo . Tra il 53' e il 56', prima Orban e poi Romulo segnano i due gol che regalano i tre punti alla squadra della Red Bull che si riporta al terzo posto in classifica in piena zona Champions.

Bundesliga, risultati e marcatori della 17esima giornata

Poker dell'Hoffenheim contro il Borussia Moenchengladbach: 5-1 in casa con lo show del solito Kramaric. I biancoblu segnano tutti e quattro i gol nel primo tempo, con l'attaccante croato che ne segna tre, di cui un rigore. A chiudere il poker ci pensa Lemperle. Gol della bandiera nella ripresa segnato da Machino. Nel finale arriva la manita firmata da Moerstedt. L'Hoffenheim manda un messaggio forte al campionato per i piazzamenti europei e si porta alle soglie della zona Champions. Programma del martedì che era stato aperto dalla vittoria del Wolfsburg ai danni del St. Pauli: 2-1 per i biancoverdi. A sbloccare la partita ci pensa Christian Eriksen, trasformando il rigore conquistato da Gerhardt: primo gol del danese con i tedeschi. Nel finale di primo tempo pareggia Smith. Il gol che vale tre punti per il Wolfsburg lo firma Pejcinovic all'88'. Vittoria importante per i biancoverdi che si allontanano dalla zona retrocessione. Situazione sempre più critica per il St. Pauli che rimane al penultimo posto in classifica.