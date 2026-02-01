Bundesliga, Il Borussia Dortmund manda un segnale all'Atalanta: 3-2 all'Heidenheim
DORTMUND (GERMANIA) - Il Borussia Dortmund batte l'Heidenheim 3-2 nella sfida valida per la 20esima giornata della Bundesliga. I gialloneri, prossimi avversari dell'Atalanta nei play off della Champions League, si portano così a meno sei dalla vetta occupata dal Bayern Monaco (che ha guadagnato solo un punto nelle ultime due giornate di campionato). Gli uomini di Kovac sbloccano il risultato con Anton, poi subiscono la rimonta degli ospiti, che grazie alla doppietta di Niehues ribaltano il risultato. Nella ripresa è Guirassy a salire in cattedra: l'attaccante del Dortmund prima pareggia, poi segna il gol del definitivo 3-2, trasformando un calcio di rigore. All'85' Guirassy ha un'altra chance dal dischetto, ma la spreca, calciando il pallone sopra la traversa. In pieno recupero il Borussia Dortmund rischia di capitolare, ma l'ex laziale Ibrahimovic fallisce il colpo del 3-3.
Borussia Dortmund-Heidenheim 3-2: cronaca, tabellino e statistiche
Demirovic regala i tre punti allo Stoccarda: Friburgo ko al 90'!
La domenica di Bundesliga si è aperta con l'importantissimo successo casalingo dello Stoccarda che batte 1-0 il Friburgo e sale al quarto posto solitario, a quota 39 punti, in piena zona Champions. Nella suggestiva cornice della 'MHPArena', i biancorossi di mister Hoeness vincono la partita grazie al gol di Demirovic al 90', su assist di Undav. Niente da fare invece per Grifo e compagni, settimi a 27 punti.
Stoccarda-Friburgo 1-0: cronaca, tabellino e statistiche