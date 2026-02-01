Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, Il Borussia Dortmund manda un segnale all'Atalanta: 3-2 all'Heidenheim© Getty Images

Bundesliga, Il Borussia Dortmund manda un segnale all'Atalanta: 3-2 all'Heidenheim

Gli uomini di Kovac trascinati dalla doppietta di Guirassy, si portano a meno sei dal Bayern Monaco
2 min
TagsBundesliga

DORTMUND (GERMANIA) - Il Borussia Dortmund batte l'Heidenheim 3-2 nella sfida valida per la 20esima giornata della Bundesliga. I gialloneri, prossimi avversari dell'Atalanta nei play off della Champions League, si portano così a meno sei dalla vetta occupata dal Bayern Monaco (che ha guadagnato solo un punto nelle ultime due giornate di campionato). Gli uomini di Kovac sbloccano il risultato con Anton, poi subiscono la rimonta degli ospiti, che grazie alla doppietta di Niehues ribaltano il risultato. Nella ripresa è Guirassy a salire in cattedra: l'attaccante del Dortmund prima pareggia, poi segna il gol del definitivo 3-2, trasformando un calcio di rigore. All'85' Guirassy ha un'altra chance dal dischetto, ma la spreca, calciando il pallone sopra la traversa. In pieno recupero il Borussia Dortmund rischia di capitolare, ma l'ex laziale Ibrahimovic fallisce il colpo del 3-3.

Borussia Dortmund-Heidenheim 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Demirovic regala i tre punti allo Stoccarda: Friburgo ko al 90'!

La domenica di Bundesliga si è aperta con l'importantissimo successo casalingo dello Stoccarda che batte 1-0 il Friburgo e sale al quarto posto solitario, a quota 39 punti, in piena zona Champions. Nella suggestiva cornice della 'MHPArena', i biancorossi di mister Hoeness vincono la partita grazie al gol di Demirovic al 90', su assist di Undav. Niente da fare invece per Grifo e compagni, settimi a 27 punti.

Stoccarda-Friburgo 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Da non perdere

Bundesliga, il calendarioBundesliga, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS