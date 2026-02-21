Bayern inarrestabile: tris con il brivido all'Eintracht, Kompany vola a +9 sul Dortmund

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Bayern Monaco inarrestabile. I campioni di Germania piegano 3-2 l' Eintracht Francoforte , conquistano la terza vittoria consecutiva e volano a quota 59 punti, a +9 sul Borussia Dortmund impegnato nel tardo pomeriggio a Lipsia contro il Red Bull . Nel match dell' Allianz Arena , valido per la 23esima giornata di Bundesliga , la formazione di Kompany ipoteca il successo già nel primo tempo con le reti di Pavlovic (16') e Kane (20'). Nella ripresa il bomber inglese cala il tris al 68', firmando la sua personale doppietta (l' ex Tottenham raggiunge quota 28 gol stagionali in campionato, 42 complessivi in tutte le competizioni). Match ai titoli di coda? Tutt'altro. I rossoneri di Riera non si arrendono e segnano il gol della bandiera al 77' con Burkardt su rigore per poi riaprire clamorosamente la partita all'86' con il guizzo di Kalimuendo . Gli sforzi delle Aquile però non bastano: la formazione ospite resta inchiodato al settimo posto, a 31 punti.

Negli altri match del pomeriggio spicca il pirotecnico 2-2 tra il Colonia (12° a 24 punti) e l'Hoffenheim (terzo a 46). Padroni di casa avanti al 15' con Ache, gli ospiti rispondono con Kabak al 45' e mettono la freccia al 60' con Kramaric. Al 63' arriva però il gol dei biancorossi con El Mala che fissa il risultato sul definitivo 2-2. Pomeriggio da dimenticare invece per il Bayer Leverkusen (sesto a 39 punti), sconfitto a Berlino dall'Union: a Kopenick, i capitolini si impongono di misura. Decisivo il gol di Khedira al 28' del primo tempo. Infine, colpo salvezza dell'Augsburg che vince 3-2 in rimonta sul campo del Wolfsburg (15° a quota 20) e si porta a 28 punti, a +9 sul terzultimo posto in classifica: sotto 2-1 (Gerhardt e Shiogai in gol per i padroni di casa, di Ribeiro il momentaneo pari), i bavaresi mettono la freccia nel finale di gara con il rigore di Gregoritsch (87') e il gol decisivo di Rexhbecaj (93').

