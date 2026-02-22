Bundesliga, l'Heidenheim rallenta la corsa dello Stoccarda: in gol l'ex Lazio Ibrahimovic

Lo Stoccarda viene fermato dall' Heidenheim fanalino di coda , nella sfida valida per la 23esima giornata della Bundesliga . La sfida termina 3-3, al termine di un match ricco di gol, emozioni e spettacolo. Ospiti in vantaggio con Fuhrich dopo cinque minuti, ma i padroni di casa reagiscono e prima trovano il pareggio con Dinkci, poi ribaltano il risultato con l'ex laziale Ibrahimovic , che trasforma un calcio di rigore. Prima dell'intervallo lo Stoccarda trova il 2-2 con Mittelstadt, preciso dal dischetto. Nella ripresa la gara si accende nel finale: l'Heidenheim ritrova il vantaggio con Conteh, ma all'89' Undav chiude la gara con il gol del definitivo 3-3. Lo Stoccarda resta al quarto posto, ma fallisce l'occasione di accorciare le distanze conb l'Hoffenheim, che ora si trova a più 3 (46, contro 43 punti). L'Heidenheim resta ultimo a quota 14.

Friburgo e St. Pauli vincono di misura

Vittoria del Friburgo, che si impone 2-1 nella sfida casalinga contro il Borussia Moncengladbach. A decidere la sfida sono state le reti di Ginter al 38' e il raddoppio di Matanovic, arrivato ad un quarto d'ora dal novantesimo. Inutile, ai fini del risultato, la rete del definitivo 2-1 siglata da Tabakovic, che ha sfruttato un assist del neo entrato Stoger. Con questo risultato il Friburgo si porta in settima posizione, scavalcando l'Eintracht di Francoforte. Il Borussia Monchengladbach resta fermo a 22, nelle zone calde della classifica. Termina 2-1 anche lo scontro salvezza tra St. Pauli e Werder Brema: padroni di casa avanti con Wahl, pareggio degli ospiti nella ripresa grazie a Milosevic e rete del nuovo vantaggio del St.Pauli con Fuijta.

