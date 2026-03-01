Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Bundesliga, lo Stoccarda travolge il Werder e aggancia il terzo posto. Il Lipsia non molla© APS

Bundesliga, lo Stoccarda travolge il Werder e aggancia il terzo posto. Il Lipsia non molla

24esima giornata del campionato tedesco e alle spalle del Bayern capolista si lotta per le posizioni europee
2 min
TagsBundesliga

STOCCARDA (GERMANIA) - Successo roboante dello Stoccarda che, alla 'MHPArena', travolge e inguaia il Wolfsburg. Il 4-0 finale - in gol Undav (21'), Leweling (doppietta al 30' e 42') e Nartey (95') - proietta i biancorossi al terzo posto in classifica, a pari punti con l'Hoffenheim, a quota 40. Notte fonda invece per il Wolfsburg, ora penultimo a 20 punti.

Stoccarda-Wolfsburg 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

L'Eintracht batte e sorpassa il Friburgo

Nel pomeriggi si è giocato anche a Francoforte, con l'Eintracht che ha superato agevolmente il Friburgo, scavalcandolo in classifica.Il successo dei padroni di casa matura nella ripresa, grazie all'uno-due firmato da Chaibi e Bahoya.

Eintracht Francoforte-Friburgo 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lipsia non molla

Nell'ultimo match della giornata di Bundesliga, non molla il Lipsia, che passa di rimonta ad Amburgo e resta nella scia di Stoccarda e Hoffenheim. Anseatici avanti con Vieira al 22', ma raggiunti già al 36' da Romulo Cardoso, che nella ripresa fallisce anche il rigore della sicurezza, dopo il sorpasso firmato da Diomande al 50'.

Amburgo-Lipsia 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

