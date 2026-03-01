STOCCARDA (GERMANIA) - Successo roboante dello Stoccarda che, alla 'MHPArena', travolge e inguaia il Wolfsburg. Il 4-0 finale - in gol Undav (21'), Leweling (doppietta al 30' e 42') e Nartey (95') - proietta i biancorossi al terzo posto in classifica, a pari punti con l'Hoffenheim, a quota 40. Notte fonda invece per il Wolfsburg, ora penultimo a 20 punti.