Un gol di Kofane mette ko l'Amburgo: il Bayer Leverkusen torna a inseguire la Champions
AMBURGO (Germania) - Successo di misura del Bayer Leverkusen, che si impone 1-0 sul campo dell'Amburgo in Bundesliga nel recupero del match della 17ª giornata, rinviato per maltempo a metà gennaio. Al Volksparkstadion nel primo tempo prevale la prudenza tra le squadre di Polzin e Hjulmand, reduci da qualche difficoltà negli ultimi tempi. Poi, nella ripresa, gli ospiti vanno a segno con Tapsoba al 68', ma l'arbitro annulla per un fallo di mano dello stesso autore della rete.
Bundesliga, la classifica aggiornata
Il gol decisivo di Kofane
Il Bayer si rimbocca le maniche e ritrova il gol, stavolta regolare, al 74' con il 19enne camerunese Kofane, già a bersaglio anche in Champions: il portiere di casa Fernandes è trafitto di sinistro su assist di Maza. Incassata la rete, l'Amburgo non riesce a imbastire una reazione degna di questo nome: è anzi il Leverkusen a farsi più volte pericoloso nell'ultima porzione di match. Soltanto nel recupero Stange impensierisce gli ospiti con un colpo di testa di poco a lato e, all'ultimo istante, Vuskovic colpisce la traversa della porta del Leverkusen. L'Amburgo, che ha raccolto un punto nelle ultime tre partite, guarda con preoccupazione alla classifica, mentre il Bayer, che veniva da due pareggi e un ko, torna a rincorrere un posto in Champions League.
Amburgo-Bayer Leverkusen 0-1, tabellino e statistiche