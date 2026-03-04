Un gol di Kofane mette ko l'Amburgo: il Bayer Leverkusen torna a inseguire la Champions

Bundesliga, la classifica aggiornata

Il gol decisivo di Kofane

Il Bayer si rimbocca le maniche e ritrova il gol, stavolta regolare, al 74' con il 19enne camerunese Kofane, già a bersaglio anche in Champions: il portiere di casa Fernandes è trafitto di sinistro su assist di Maza. Incassata la rete, l'Amburgo non riesce a imbastire una reazione degna di questo nome: è anzi il Leverkusen a farsi più volte pericoloso nell'ultima porzione di match. Soltanto nel recupero Stange impensierisce gli ospiti con un colpo di testa di poco a lato e, all'ultimo istante, Vuskovic colpisce la traversa della porta del Leverkusen. L'Amburgo, che ha raccolto un punto nelle ultime tre partite, guarda con preoccupazione alla classifica, mentre il Bayer, che veniva da due pareggi e un ko, torna a rincorrere un posto in Champions League.

Amburgo-Bayer Leverkusen 0-1, tabellino e statistiche