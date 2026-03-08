Il Werder Brema espugna Berlino. Pari tra St. Pauli ed Eintracht

Si chiude la venticinquesima giornata di Bundesliga. Dopo il poker del Bayern e la vittoria del Borussia Dortmund a Colonia, St. Pauli ed Eintracht Francoforte non si fanno male e pareggiano 0-0. Ad Amburgo partita molto equilibrata: i padroni di casa vanno più vicini al gol nella prima frazione di gioco, mentre la squadra di Riera cresce nella ripresa, senza però trovare la rete del vantaggio. La squadra di Blessin scivola al terzultimo poso, che varrebbe i playout, a +4 dalla zona retrocessione. L'Eintracht non sfrutta lo stop del Leverkusen a Friburgo e rimane al settimo posto, senza avvicinarsi alla zona Europa.