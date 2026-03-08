Il Werder Brema espugna Berlino. Pari tra St. Pauli ed Eintracht
Si chiude la venticinquesima giornata di Bundesliga. Dopo il poker del Bayern e la vittoria del Borussia Dortmund a Colonia, St. Pauli ed Eintracht Francoforte non si fanno male e pareggiano 0-0. Ad Amburgo partita molto equilibrata: i padroni di casa vanno più vicini al gol nella prima frazione di gioco, mentre la squadra di Riera cresce nella ripresa, senza però trovare la rete del vantaggio. La squadra di Blessin scivola al terzultimo poso, che varrebbe i playout, a +4 dalla zona retrocessione. L'Eintracht non sfrutta lo stop del Leverkusen a Friburgo e rimane al settimo posto, senza avvicinarsi alla zona Europa.
Vittoria fondamentale del Werder Brema: Bundesliga, risultati e marcatori
Vittoria fondamentale del Werder Brema che batte l'Union Berlino e lascia il terzultimo posto. Seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi che hanno messo lo sprint in questo rush finale della stagione. 4-1 a Berlino contro l'Union, nonostante la partita sia iniziata in favore dei padroni di casa. Kohn al 18' porta avanti i suoi su rigore, ma un minuto dopo la rete del vantaggio, Schafer rimedia un rosso diretto per un brutto fallo pericoloso. Cambia la partita e sale in cattedra il Werder, che nel giro di quattro minuti ribalta la partita. Prima Deman firma il pareggio, poi al 35' Stage segna la rete della rimonta definitiva. Nella ripresa arriva anche il gol di Grull che chiude la partita. Covic a recupero scaduto cala il poker.