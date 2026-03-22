Bundesliga, cinquina e terzo posto per lo Stoccarda. Colpo salvezza del Mainz

AUGSBURG (GERMANIA) - La 27ª giornata di Bundesliga si chiude con il largo successo dello Stoccarda sul campo dell'Augsburg. Gli svevi si impongono addirittura per 5-2 alla WWK Arena e si riprendono di prepotenza la terza posizione in classifica ai danni di Lipsia e Hoffenheim. Gara senza storia, risolta in mezz'ora dalle reti di Undav, Tiago Tomàs e Nartey. Nel secondo tempo, ancora Undav e Demirovic per la cinquina dei padroni di casa.

Augsburg-Stoccarda 2-5: cronaca, tabellino e statistiche

Mainz, colpo salvezza

Nel primo posticipo domenicale, importante successo in chiave salvezza per il Mainz, che supera per 2-1 l'Eintracht Francoforte, issandosi a quota 30 punti e allontanandosi in maniera decisa dalla zona caldissima della classifica. A decidere è la doppietta di Nebel, a cavallo del momentaneo pari firmato da Brown.

Mainz-Eintracht Francoforte 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

St.Pauli, ko letale

Battuta d'arresto pesantissima per il St.Pauli, sconfitto in casa per 2-1 dal Friburgo e che resta terzultimo in classifica, perdendo l'occasione di scavalcare il Colonia e di portarsi a -1 dal Werder Brema. Al Millerntorn Stadion, sono proprio i padroni di casa a portarsi avanti grazie alla rete di Sinani nel cuore del primo tempo. La doccia fredda arriva però nella ripresa, quando in meno di quindici minuti è Matanovic a firmare la doppietta che ribalta il risultato e regala la vittoria agli ospiti.

St.Pauli-Friburgo 1-2: cronaca, tabellino e statistiche