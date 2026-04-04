Clamoroso Bayern: rimonta leggendaria con il Friburgo da 0-2 a 3-2, decisivo Karl al 99'!

FRIBURGO (GERMANIA) - Incredibile all'' Europa-Park Stadion ': sotto 2-0 fino all'80' contro il Friburgo padrone di casa - avanti con Manzambi (46') e Holer (71') - il Bayern Monaco fa la voce grossa nel finale di gara e, con una rimonta leggendaria, vince 3-2 conquistando tre punti fondamentali per la corsa al Meisterschale , ora sempre più vicino. Decisiva, nel match probabilmente spartiacque della 28esima giornata di Bundesliga , la doppietta del classe 2005 Bischof (in gol all'81' e al 92') ma soprattutto il guizzo, all'ultimo respiro, del 18enne Lennart Karl (quinto centro stagionale in campionato), autore della rete decisiva su assist del canadese Davies . Festa grande per Kompany che, a soli tre giorni dall'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid , può sorridere: i bavaresi - raggiunta quota 100 gol in campionato, in 'sole' 28 partite - salgono a 73 punti. Il Borussia Dortmund vince, ma è sempre lontano a quota 64.

Friburgo-Bayern Monaco 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Lotta Champions, che bagarre!

Alle spalle di Bayern e Dortmund, quasi certe delle prime due posizioni, è invece bagarre per gli ultimi due posti che valgono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In terza posizione, in coabitazione con lo Stoccarda (53 punti) c'è anche il Lispia, corsaro a Brema: il 2-1 finale per il RedBull porta le firme di Nusa (15') e Romulo Cardoso (52'). Al Werder, 14° in classifica a quota 28, non basta il gol di Musah nel finale per evitare il ko. A 50 punti c'è invece l'Hoffenheim, battuto in casa dal Mainz (33 punti) che ipoteca la salvezza: i biancorossi passano 2-1 a Sinsheim, trascinati dalla doppietta di Tietz (13' e 79'). Alla formazione di mister Ilzer non basta invece il momentaneo pari di Asllani (23'). Bene, benissimo invece il Bayer Leverkusen che supera il Wolfsburg con un pirotecnico 6-3 e sale a 49 punti: aspirine in gol con Grimaldo (doppietta), Schick, Tapsoba, Maza e Tillman. Niente da fare per i lupi, penultimi a 21 punti e a rischio retrocessione: inutili gli acuti di Wind e di due vecchie conoscenze della Serie A, i danesi Maehle (all'Atalanta dal 2021 al 2023) ed Eriksen (all'Inter dal 2020 al 2021).

Werder Brema-Lipsia 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Hoffenheim-Mainz 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 6-3: cronaca, tabellino e statistiche