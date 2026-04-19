Approfittando della sconfitta di ieri del Borussia Dortmund con l'Hoffenheim, il Bayern Monaco si impone 4-2 sullo Stoccarda e vince aritmeticamente il trentacinquesimo titolo tedesco della propria storia con 4 giornate di anticipo sulla conclusione della Bundesliga. All'Allianz Arena il match della 30ª giornata inizia male per la formazione di Vincent Kompany che incassa il gol degli ospiti al 21' con Führich . Dieci minuti per riorganizzarsi e poi il Bayern scatena sugli avversari una potenza devastante: al 31' pareggia Guerreiro , al 33' raddoppia Jackson e al 37' Davies cala il tris. In apertura di ripresa, al 52', Kane , entrato nell'intervallo, segna il quarto gol bavarese. All'89' Andres , proveniente dalla cantera del Real Madrid, rende meno amaro il passivo per lo Stoccarda con una bella girata al volo. Al fischio finale esplode la festa per il Bayern Monaco, al tredicesimo titolo nelle ultime 14 stagioni. Impressionante il dato dei gol segnati dai ragazzi di Kompany: 109 in 30 partite di campionato, record storico già battuto per i bavaresi.

Bayern-Stoccarda 4-2: cronaca, tabellino e statistiche

La vittoria del Friburgo

Terza vittoria in quattro gare per il Friburgo, che batte 2-1 l'Heidenheim e sale al settimo posto (43 punti), scavalcando l'Eintracht Francoforte di Riera battuto ieri - sabato 18 aprile - dal Lipsia. Decide la rete di Eggestein al minuto 83, dopo che Zivzivadze (58') aveva risposto per gli ospiti al vantaggio di Manzambi (24'), servito da Grifo. L'Heidenheim incassa un'altra pesante sconfitta e resta inchiodato all'ultimo posto, a 19 punti: la retrocessione in seconda divisione è ormai a un passo.

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