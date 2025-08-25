"Caos Borussia Dortmund: il padre di Jobe Bellingham negli spogliatoi dopo la sostituzione"

"Mark Bellingham negli spogliatoi dopo la sostituzione di Jobe"

Insieme a lui anche la madre, particolarmente contrariata. I due coniugi Bellingham sarebbero poi scesi negli spogliatoi al termine della partita per chiedere spiegazioni circa la sostituzione anticipata del figlio e anche per esprimere il proprio disappunto sullo stile di gioco mostrato dalla squadra di Kovac. Mark Bellingham avrebbe poi avuto una discussione con il direttore sportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl. Della situazione ne ha parlato l'ad del club Lars Ricken: "Abbiamo preso Jobe Bellingham perché nel corso degli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i genitori. Ora la famiglia è venuta appositamente per la prima partita di Bundesliga del figlio e ha voluto incontrare Jobe dopo la partita. Si sono fermati nel corridoio degli spogliatoi e hanno avuto una conversazione con Sebastian, il che non è affatto un problema, dato questo rapporto".