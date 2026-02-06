Ricordate Piá? Suo figlio Samuele giocherà in Champions con il Borussia Dortmund

Samuele Inácio Piá è stato promosso in prima squadra dal Borussia Dortmund , che lo ha inserito nella lista Champions . Un altro giovane talento italiano è pronto a cimentarsi nella massima competizione europea per club con il club tedesco. Samuele Inácio Piá si aggiunge, infatti, al difensore Filippo Mané , classe 2005, che ha giocato titolare contro l'Inter.

Samuele Inácio Piá sfiderà l'Atalanta in Champions League

Samuele Inácio Piá, attaccante classe 2008, è un figlio d'arte: suo padre Piá, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Atalanta, Napoli, Catania e Torino. Samuele si è messo in evidenza nel settore giovanile del Dortmund e con le nazionali giovanili italiane. È stato convocato per la sfida di Bundesliga in programma domani, sabato 7 febbraio, alle 15:30, contro il Wolfsburg alla “Volkswagen-Arena”. Poi prenderà parte anche alla doppia sfida di Champions League valida per i playoff tra Borussia Dortmund e Atalanta. Proprio a Bergamo, Samuele Inácio Piá è nato il 2 aprile 2008.