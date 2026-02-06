Ricordate Piá? Suo figlio Samuele giocherà in Champions con il Borussia Dortmund
Samuele Inácio Piá è stato promosso in prima squadra dal Borussia Dortmund, che lo ha inserito nella lista Champions. Un altro giovane talento italiano è pronto a cimentarsi nella massima competizione europea per club con il club tedesco. Samuele Inácio Piá si aggiunge, infatti, al difensore Filippo Mané, classe 2005, che ha giocato titolare contro l'Inter.
Samuele Inácio Piá sfiderà l'Atalanta in Champions League
Samuele Inácio Piá, attaccante classe 2008, è un figlio d'arte: suo padre Piá, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Atalanta, Napoli, Catania e Torino. Samuele si è messo in evidenza nel settore giovanile del Dortmund e con le nazionali giovanili italiane. È stato convocato per la sfida di Bundesliga in programma domani, sabato 7 febbraio, alle 15:30, contro il Wolfsburg alla “Volkswagen-Arena”. Poi prenderà parte anche alla doppia sfida di Champions League valida per i playoff tra Borussia Dortmund e Atalanta. Proprio a Bergamo, Samuele Inácio Piá è nato il 2 aprile 2008.