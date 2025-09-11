Laporte torna all'Athletic Bilbao: l'annuncio ufficiale

Aymeric Laporte torna all'Athletic Bilbao . L'operazione sembrava essere saltata definitiva dopo l'assenza di alcune autorizzazioni da parte della Fifa, ma il club basco è riuscito a ufficializzare lo stesso l'acquisto del difensore. L'ex Manchester City arriva dopo la parentesi biennale all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e torna nel club dove è cresciuto: 222 presenze, 10 gol e sei assist con la prima squadra dell'Athletic Bilbao.

Athletic Bilbao, ufficiale il ritorno di Laporte

Questo il comunicato del club: "Aymeric Laporte torna a casa. Il difensore centrale ha lasciato l'Al-Nassr per tornare all'Athletic Club, firmando un contratto triennale fino al 30 giugno 2028. Il 31enne torna a Lezama, il vivaio in cui è entrato a far parte a 15 anni. Inoltre, Aymeric ritroverà Ernesto Valverde, suo allenatore durante quattro delle sue sei stagioni nella prima squadra dell'Athletic. Laporte ha detto "arrivederci" quando ha lasciato l'Athletic nel 2018 e ha mantenuto la parola tornando nei Paesi Baschi e a Bilbao, la sua casa".