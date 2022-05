Roma, il Feyenoord chiude la Eredivisie con un ko casalingo

ROTTERDAM (Olanda) - Il Feyenoord si congeda con una sconfitta casalinga dalla Eredivisie 2021-2022: la squadra di Slot, già certa del terzo posto e della conseguente qualificazione alla prossima Europa League, cede 2-1 al De Kuip contro il Twente, che termina invece il suo campionato al quarto posto. A condannare i prossimi avversari della Roma nella finale di Conference League in programma a Tirana il 25 maggio sono i gol di Limnios e Smal nel primo tempo, non basta alla squadra di Rotterdam il nono gol in campionato di Dessers al 68'.