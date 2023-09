Incredibile all'Ajax, Steijn rischia l'esonero per un gol del figlio

AMSTERDAM (Olanda) - Le cose girano davvero male in casa Ajax , che tra l'altro è la squadra dell'ex giallorosso Tahiorivic . Basta vedere la classifica: l'undici di Amsterdam si trova al 12° posto in Eredivisie , lontantissimo dalla vetta e quindi dalla zona Champions League. L'allenatore Maurice Steijn è già a rischio esonero . E nell'ultimo turno si è consumata una beffa... in famiglia.

Ajax, Steijn incassa il gol dal figlio

Minuto 11 del primo tempo, con l'Ajax già sotto di un gol: va a segno per il Twente Sem Steijn che è il figlio dell'allenatore dell'Ajax. Una batosta che porta la squadra di casa sul 2-0 al pronti via. Un colpo troppo duro per l'Ajax di Maurice Steijn che alla fine si arrende con il punteggio di 3-1. E la parola esonero si fa strada. Per colpa anche del figlio 21enne che di mestiere fa il centrocampista.