Dopo il pesante (5-2) contro i rivali di sempre del PSV, l'Ajax ha deciso di cambiare guida tecnica. Il club di Amsterdam è sempre più ultimo in Eredivisie e per provare a svoltare una stagione fin qui disastrosa, visto che la squadra non vince da dieci partite, ha deciso di affidare la panchina all'ex Genoa Nicolaas van 't Schip. Quest'ultimo ha firmato un accordo con il club sino al 30 giugno 2025, ma mantenendo la direzione tecnica sino al 1 luglio 2024.