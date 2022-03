Ucraina, Mykolenko capitano dell'Everton per una notte

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Vitali Mykolenko, difensore ucraino arrivato da poco all'Everton dalla Dinamo Kiev, è stato capitano della squadra di Liverpool nel match di ieri sera, contro il Boreham Wood, in FA Cup. I Toffees hanno affidato la fascia di capitano proprio a Mykolenko, molto coinvolto emotivamente negli ultimi giorni a causa della guerra in corso nel suo Paese. Inoltre, prima della sfida, i calciatori dell'Everton e del Boreham Wood hanno esposto uno striscione con scritto "Imagine all the people, sharing all the World", della canzone "Imagine" di John Lennon, su uno sfondo con i colori della bandiera della Ucraina.