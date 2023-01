FA Cup, tris Manchester United all'Everton. Ma che papera De Gea!

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Nel terzo turno di FA Cup il Manchester United supera a Old Trafford 3-1 l'Everton di Frank Lampard, che ora rischia seriamente la panchina. Dopo appena 4' Antony rompe l'equilibrio segnando il gol del vantaggio, pareggiato al 14' da Coady grazie anche alla papera clamorosa di De Gea, che si fa passare il pallone tra le gambe. Il difensore dei Toffees però è decisivo anche nell'altra porta, la sua, firmando con un goffo intervento in scivolata l'autorete del nuovo sorpasso United al 52'. Le speranze di rimonta dell'Everton si infrangono nel recupero quando Rashford, autore dell'assist per Antony e del cross decisivo per l'autogol, trasforma il rigore del tris e della qualificazione al prossimo turno.