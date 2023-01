Il City travolge il Chelsea in FA Cup, Aston Villa out e Leeds al replay

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Troppo City per il Chelsea, che ha omaggiato Gianluca Vialli prima della partita (tutti i giocatori hanno indossato la maglia con il numero 9 dell'attaccante con un minuto di raccoglimento in sua memoria) ma è stato poi sconfitto nel terzo turno della FA Cup dalla squadra di Pep Guardiola, già vittoriosa tre giorni fa nel match di campionato andato in scena sul campo dei 'Blues' (0-1) e precedentemente in Carabao Cup (2-0 all'Etihad Stadium). Un vero e proprio tabù stagionale i 'Citizens' per i londinesi (titolari gli ex napoletani Koulibaly e Jorginho), travolti nel primo tempo dai gol segnati da Mahrez (23'), dal neo campione del mondo Julian Alvarez (su rigore al 30') e da Foden (38'). Nella ripresa i padroni di casa hanno gestito senza troppi affanni il largo vantaggio, con il Chelsea incapace di riaprire la partita e punito ancora all'85' su un calcio di rigore (mano di Koulibaly) trasfromato da Mahrez: 4-0 per il Manchester City che stacca così il pass per i sedicesimi di finale.