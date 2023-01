FA Cup, c'è il pienone allo stadio. E allora? L'incredibile idea di alcuni tifosi dell'Oxford

OXFORD - Non c'è nulla da fare, la FA Cup regala sempre storie e curiosità inedite. Per informazioni chiedere ad alcuni tifosi dell'Oxford United in occasione del match di ieri sera giocato in casa contro l'Arsenal di Arteta, capolista in Premier League a +5 sul Manchester City. L'Oxford United, squadra militante in League One (terza divisione inglese), ha perso 0-3 sotto i colpi di Elneny e Nketiah (doppietta). Per il match contro i Gunners al Kassam Stadium c'era il pienone (11.538 spettatori). Alcuni tifosi della squadra di casa, rimasti senza biglietto, non si sono persi d'animo e hanno avuto la brillante idea di assistere a tutti i 90 minuti della partita dal tetto delle loro auto parcheggiate nei pressi dello stadio. Scene d'altri tempi...