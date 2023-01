Gioca il Liverpool ma parte un porno: imbarazzo in diretta sulla BBC

INGHILTERRA - Wolverhampton e Liverpool sono andati al replay di FA Cup dopo il 2-2 della prima partita, replay vinto dai Reds in trasferta 1-0. Ma a rubare la scena durante la diretta della BBC della gara è stato uno strano rumore che ha messo in imbarazzo il presentatore Gary Lineker: dei versi, forse di un video porno, provenienti dallo studio televisivo hanno sorpreso sia Lineker sia Alan Shearer, collegato dallo stadio. "Non so chi stia facendo quel rumore, è anche un po' rumoroso. Non so se qualcuno sta inviando qualcosa sul telefono di qualcuno, se è uno scherzo. Non so se l'avete sentito a casa", è intervenuto Lineker, provando a smorzare l'imbarazzo.