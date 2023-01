Fa Cup, Bowen e Antonio trascinano il West Ham: Derby County ko 2-0

DERBY (REGNO UNITO) - Senza Scamacca, il West Ham si impone 2-0 sul campo del Derby County (formazione di Championship), nella quarta giornata della Fa Cup. Ospiti in vantaggio al decimo minuto grazie a Bowen, che da sottomisura ribadisce in rete un assist di testa di Soucek. Nella ripresa, al quinto minuto arriva il raddoppio: contropiede del West Ham che porta Bowen a liberarsi sulla destra; cross in mezzo e deviazione ravvicinata di Michail Antonio, che chiude la sfida. Ill West Ham (che ha schierato titolari Emerson Palmieri e Ogbonna) si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà il Manchester United.