FA Cup, Mahrez fa l'Haaland: Manchester City prima finalista

Il Manchester City resta in corsa per il Treble. Seconda ma in gran rimonta sull'Arsenal in campionato, semifinalista con il Real Madrid in Champions, la squadra di Guardiola è anche la prima finalista dell'FA Cup 2023. A Wembley, contro il già soddisfatto Sheffield United, prossimo anche al ritorno in Premier, la squadra di Guardiola si impone per 3-0 ed ora aspetta la vincente della semifinale tra il Brighton di De Zerbi e il Manchester United, fresco di eliminazione in Europa League.