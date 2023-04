FA Cup, il Brighton di De Zerbi ko ai rigori: lo United vola in finale con il City

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Sarà il Manchester United ad affrontare il Manchester City nella finale di FA Cup, in programma il 3 giugno. Al termine di una gara equilibrata e tesa, terminata sul risultato di zero a zero, gli uomini di De Zerbi si sono arresi ai calci di rigore. Decisivo l'errore di Solly March al settimo tiro (dopo che entrambve le squadre avevano realizzato i primi sei tentativi). Il rigore qualificazione è stato realizzato da Lindelof.