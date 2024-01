FA Cup, Tottenham avanti con una magia di Pedro Porro: 1-0 al Burnley

Tottenham avanti con una magia di Pedro Porro

Missione compiuta per il Tottenham, che nel proprio stadio riesce a piegare un coriaceo Burnley (1-0). Con l'azzurro Udogie titolare e Bentancur capitano (in campo dal primo minuto anche l'altro ex juventino Kulusevski), gli 'Spurs' dell'australiano Postecoglou iniziano ad attaccare fin dai primi minuti, schiacciando nella propria metà campo gli ospiti che si difendono però con ordine. Una volta arrivati sulla trequarti Richarlison e compagni non trovano spazi, servirebbe un'invenzione e a trovarla nella ripresa è lo spagnolo Pedro Porro, che al 78' calcia dalla distanza con il destro spedendo la palla all'incrocio più lontano. È il gol vittoria, che regala al Tottenham la qualificazione ai sedicesimi di finale di FA Cup.

