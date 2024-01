FA Cup, Manchester United ai sedicesimi: Dalot e Fernandes piegano il Wigan

WIGAN (INGHILTERRA) - Tutto facile per il Manchester United. Ai trentaduesimi di FA Cup, i 'Red Devils' vincono 2-0 sul campo del Wigan (formazione di League One, terza divisione inglese) e staccano il pass per i 16esimi di finale del torneo più antico del mondo. La squadra di Ten Hag espugna il 'DW Stadium' con due gol per tempo: Dalot sblocca la contesa al 22' su assist di Rashford mentre il raddoppio arriva al 74' con il calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes. Lo United riscatta così il recente ko in Premier League con il Nottingham Forest e approda al prossimo turno della prestigiosa competizione, dove affronterà la vincente del confronto tra Newport e Eastleigh, al 'replay' dopo l'1-1 maturato a 'Rodney Parade'.