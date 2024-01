FA Cup, il Manchester City elimina il Tottenham: decide un gol di Akè

LONDRA (Inghilterra) - Nel quarto turno della FA Cup successo esterno del Manchester City che passa a Londra in casa del Tottenham. Nelle altre tre partite arrivano altrettanti pareggi : servirà la ripetizione della partita per decidere chi andrà agli ottavi di finale.

Tottenham-Manchester City 0-1

La squadra di Guardiola sblocca il risultato in avvio con Bobb, ma il Var annulla per la posizione irregolare dell’attaccante. Gli ospiti sono nuovamente pericolosi con Julian Alvarez, ma un grande intervento di Vicario salva la porta dei londinesi. Il Tottenham prova a replicare con Pedro Porro, ma la conclusione è centrale. In avvio di ripresa Julian Alvarez torna a minacciare la porta avversaria, il Manchester City chiude il Tottenham negli ultimi venti metri, senza lasciare occasioni ai padroni di casa. Il forcing aumenta, Bernardo Silva impegna ancora Vicario, poi De Bruyne fallisce il vantaggio dopo una buona iniziativa personale. Vicario compie un altro intervento prodigioso su Doku, ma a due minuti dal termine è costretto a soccombere su una conclusione ravvicinata di Akè.

Chelsea-Aston Villa 0-0

La partita è combattuta, gli ospiti sfiorano il vantaggio con un gran colpo di testa di Tielemans che Petrovic neutralizza con un intervento tempestivo. L’Aston Villa trova il vantaggio con Douglas Luiz, ma il Var annulla per un tocco di mano. La replica del Chelsea è affidata a Madueke che impegna con un rasoterra Dibu Martinez. Alla mezz’ora il duello si ripete, ancora una volta il portiere argentino salva la propria porta. Nella ripresa la partita resta in equilibrio, Douglas Luiz torna a minacciare Petrovic con un tiro che il portiere intercetta, e il portiere salva ancora i padroni di casa con un altro intervento sulla conclusione ravvicinata di Cash. Il risultato resta inchiodato, finisce a reti bianche, si va al replay.