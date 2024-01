FA Cup: De Zerbi e Maresca agli ottavi, clamorosa impresa del Maidstone

ROMA - Missione compiuta per i due tecnici italiani impegnati oggi (sabato 27 gennaio) nei sedicesimi di finale della FA Cup. Successo esterno per il Brighton di Roberto De Zerbi , settimo in classifica in Premier League, che battuto 5-2 a domicilio lo Sheffield United fanalino di coda in campionato. Doppio vantaggio ospite, firmato da Buonanotte e Joao Pedro (su rigore), poi la reazione dei padroni di casa che pareggiano a fine primo tempo grazie alle reti di Hamer e Osula, ma nella ripresa il Brighton prende il largo ancora con Joao Pedro che segna di nuovo su rigore e poi serve il poker al 67', festeggiando la sua personale tripletta prima della definita cinquina arrivata nel recupero con Welbeck .

Maresca agli ottavi, impresa del Maidstone

Vittoria larga anche per il Leicester di Enzo Maresca, capolista della Championship (la seconda divisione inglese) che ha rifilato un netto 3-0 ai pari categoria del Birmingham: le reti (tutte nella ripresa) portano le firme di Vardy (47'), Akgun (72') e Praet (88'). Clamorosa sconfitta invece per l'Ispwich, seconda in classifica nella Championship che è stata battuta 2-1 in casa dai dilettanti del Maidstone che militano nella National League South (la sesta divisione): ospiti in vantaggio nel primo tempo con Reynolds (43'), poi il pari di Sarmiento (56') e il gol del definitivo 1-2 siglato da Corne (66').

Avanti il Luton, Leeds e Plymouth al 'replay'

Qualificazione agli ottavi conquistata in trasferta anche dal Luton, vittorioso per 2-1 sul campo di un'altra squadra di Premier League come l'Everton: un'autorete di Mykolenko lancia gli ospiti prima dell'intervallo (36'), l'Everton trova la forza di tornare in partita con Harrison (55') ma nel recupero viene beffato da Woodrow (90+6'). Sarà invece costretto al 'replay' il Leeds, quarto in Championship, rimontato in casa dai pari categoria del Plymouth (1-1): avanti i padroni di casa con Anthony (31'), poi nel secondo tempo il pari di Randell (73').

