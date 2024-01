Liverpool, Klopp in lacrime: Anfield Road gli dedica "You'll never walk alone"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Emozioni forti a Liverpool ieri pomeriggio (domenica 28 gennaio) in occasione del match valido per il quarto turno di Fa Cup tra i 'Reds' e il Norwich, squadra che milita in Championship (Serie B inglese). Ad Anfield Road il 5-2 finale per i padroni di casa è passato decisamente in secondo piano: gli occhi di tutti i presenti erano infatti per Jurgen Klopp che, in settimana, aveva annunciato l'addio al Liverpool. Che sarebbe stata una giornata indimenticabile lo si è capito fin dal riscaldamento dei 'Reds': ecco perché.