FA Cup: il Blackburn batte il Wrexham e vola agli ottavi

LONDRA (Inghilterra) Il Blackburn batte il Wrexham per quattro a uno nel quarto turno della FA Cup e negli ottavi di finale sfiderà il Newcastle. Nell'ultimo match in programma dei sedicesimi la formazione gallese trova il vantaggio al 19' con Cannon, ma il Blackburn ribalta il risultato prima dell’intervallo grazie alla doppietta di Szmodics e al gol di Gallagher. Nella ripresa Tronstad firma il definitivo quattro a uno. La prossima settimana andranno in scena i replay delle cinque partite terminate in parità: al termine dei novanta minuti, qualora persistesse il risultato di parità, sono previsti i tempi supplementari.