FA Cup: Haaland segna cinque gol e trascina il Manchester City ai quarti

LONDRA (Inghilterra) - Haaland cinque gol , De Bruyne quattro assist. Basterebbe questo per sintetizzare la partita del Manchester City che elimina il Luton dopo una partita spettacolare. La sfida appare senza storia, gli ospiti segnano tre gol nei primi quarantuno minuti, poi una doppietta di Clark rimette in gioco i padroni di casa. A quel punto, si scatena nuovamente Haaland che dopo aver segnato la tripletta nel primo tempo, segna un’altra doppietta nel giro di tre minuti . La squadra di Guardiola chiude il conto con Mateo Kovacic che piazza la palla sotto la traversa firmando il sesto gol.

Bournemouth-Leicester

Colpo grosso del Leicester che vince in trasferta ed elimina il Bournemouth ai supplementari. L’exploit della formazione della Championship arriva dopo 120 minuti equilibratissimi. Il risultato resta inchiodato per novanta minuti, i padroni di casa fanno valere la loro superiorità tecnica, ma alla fine sono gli ospiti a passare grazie a una rete dell’attaccante ghanese Fatawu che rompe l’equilibrio al termine del primo tempo supplementare. Il Leicester nell’ultimo quarto d’ora difende il minimo vantaggio e alla fine conquista l’accesso ai quarti di finale eliminando una squadra della Premier League.

Blackburn-Newcastle

Servono i supplementari anche a Blackburn per decidere la qualificazione ai quarti di finale tra Blackburn e Newcastle. Gli ospiti passano a venti minuti dalla fine con una rete di Gordon, ben assistito da Almiron, ma al 79’ i bianconeri trovano il pareggio grazie all’irlandese Szmodics. L’equilibrio permane fino al novantesimo. E neanche i supplementari esprimono un verdetto. Si va ai rigori: per il Blackburn sbaglia Szmodics, dall'altra parte fallisce il bersaglio anche Barnes. L'errore decisivo è di Hyam che fallisce il quinto tiro di rigore per il Blackburn: il Newcastle va ai quarti.