Fa Cup, Chelsea-Leicester 4-2: 'Blues' in semifinale. Ora United-Liverpool

LONDRA (INGHILTERRA) - Missione compiuta con il brivido per il Chelsea, che a Stamford Bridge fa valere la differenza di categoria e batte 4-2 il Leicester , capolista della Championship guidata dall'italiano Enzo Maresca, conquistando così il pass per le semifinali di Fa Cup come già fatto dal Coventry (altra squadra di seconda divisione) e dal Manchester City .

Chelsea con il brivido: Leicester ko nel finale

La squadra di Mauricio Pochettino prende il largo nel primo tempo, letale incontropiede già al 13' quando Cucurella sblocca il risultato dopo un ottimo spunto di Jackson. E prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio firmato da Palmer (46'), servito ottimamente da Sterling che poco prima si era divorato un gol a tu per tu con Stolarczyk (bravo anche al 34' su una conclusione di Mudryk) e in precedenza (26') si era fatto parare un rigore. La pratica sembra sbrigata ma a riaccendere le speranze del Leicester a inizio ripresa ci pensa Disasi, che beffa Sanchez con un clamoroso autogol (51'): disastroso il retropassaggio per il portiere che comunque lo rincuora con un abbraccio. L'inerzia del match ora è cambiata e Mavididi fa 2-2 con uno splendido destro a giro (62'), costringendo il Chelsea all'assalto nell'ultima mezz'ora. Con gli ospiti in dieci per il rosso a Doyle (72') i 'Blues' spingono senza riuscire a sfondare, ma al 92' un geniale tacco di Palmer consente al subentrato Chukwuemeka di infilare Stolarczyk e segnare il gol definitivo 3-2. E al 98' arriva anche il poker del definitivo 4-2 firmato da Madueke: festa a Stamford Bridge e londinesi in semifinale.

Chelsea-Leicester 4-2: cronaca, statistiche e tabellino

Manchester United-Liverpool, a Old Trafford l'ultimo quarto

A chiudere oggi (17 marzo) il programma dei quarti di finale della Fa Cup la sfida di Old Trafford tra il Manchester United di Erik Ten Hag e il Liverpool di Jurgen Klopp (prossimo eurorivale dell'Atalanta in Europa League). Al termine di questa partita verranno sorteggiati gli accoppiamenti delle semifinali.

Manchester United-Liverpool (ore 16:30): segui la sfida in diretta