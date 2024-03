Chelsea, tifosi infuriati con Sterling: la sua punizione è incomprensibile

Chelsea, cosa ha fatto Sterling?

Al 75' del match tra Chelsea e Leicester, il risultato era sul 2-2. La squadra di Pochettino ha cercato in tutti i modi di evitare i supplementari e per Sterling c'è stata una ghiotta occasione di gonfiare la rete attraverso una punizione dal limite. L'attaccante ha calciato malissimo il pallone, spedendolo alle stelle, superando addirittura la tribuna. Una sorta di "meta" da posizione inspiegabile, considerato che la punizione è stata calciata dal limite dell'area. Ovviamente non sono mancate le ironie sui social, con dei post che raffiguravano il pallone superare l'atmosfera terrestre per andare dritto nello spazio. I tifosi del Chelsea hanno anche espresso tutto il proprio disappunto, criticando duramente Sterling.