Guardiola furioso: "Inaccettabile farci giocare oggi. La gente non capisce..."

Lo sfogo di Guardiola dopo Manchester City-Chelsea: "Inaccettabile farci giocare oggi"

Pep Guardiola assoluto protagonista in conferenza stampa, nel dopo gara di Manchester City-Chelsea. Il manager spagnolo è apparso molto preoccupato per la salute dei suoi calciatori, chiamati a rispettare una serie di impegni ravvicinati, a causa delle tante competizioni e della volontà dei broadcaster: "È stato inaccettabile farci giocare oggi, - ha tuonato Guardiola - è una cosa impossibile per la salute dei giocatori. La gente non capisce che botta sia, un pugno in faccia, l'aver perso in Champions League ai rigori e poi aver giocato qui così presto. Perché non ci hanno dato un giorno in più? Chelsea, Manchester United e Coventry non giocano in Champions League. È stato per via delle televisioni? Ok, non chiedermi di fare cose extra per loro. Non sto chiedendo qualche privilegio speciale. È un rischio per la salute dei giocatori, è un rischio per tante cose. So che alle autorità non importa, ma a me importa. In questo paese non cambierà nulla - ha aggiunto -. Lo so, non hanno la sensibilità verso i giocatori. Non chiedermi di avere incontri con la Premier League e la FA. Non vado. Sto preparando i giocatori. Dopo 120 minuti contro il Real Madrid fisicamente ed emotivamente ciò che hanno fatto oggi è una delle cose più incredibili che abbia mai visto. Non abbiamo avuto il tempo di preparare nulla. Mentalmente è molto difficile recuperare. Rodri, il modo in cui ha giocato oggi, Kyle Walker, che è stato infortunato per alcune settimane. Come siamo sopravvissuti non lo so. Voglio solo proteggere i miei giocatori. Lo faccio per i miei giocatori, perché questa situazione ormai è insostenibile. Vogliamo giocare a calcio. Ci piace giocare a calcio, ma così è troppo", ha concluso l'ex Barcellona.