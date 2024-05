FA Cup, trionfo Manchester United: niente double per il City di Guardiola

WEMBLEY (REGNO UNITO) - Esito a sorpresa nella finale di FA Cup a Wembley con il Manchester United che supera 2-1 il City e alza per la tredicesima volta la Coppa d'Inghilterra, vendicando il ko nell'edizione dello scorso anno e conquistando la qualificazione all' Europa League sfuggita in campionato. Sfuma il double per la squadra di Guardiola , dopo la delusione della Champions League.

Harakiri City

Il momento chiave di una finale che era iniziata seguendo il copione pronosticato, con il City in controllo e lo United di rimessa, arriva fra la mezz'ora e il quarantesimo minuto del primo tempo, con l'uno-due mortifero dei Red Devils. Il gol che apre le danze è però un vero harakiri della squadra di Guardiola, con Ortega e Gvardiol a pasticciare su un lungo lancio dalle retrovie e Garnacho ad approfittarne per insaccare a porta vuota. Neanche dieci minuti dopo ancora Garnacho protagonista, con lo spunto che innesca Bruno Fernandes, che rifinisce per il raddoppio del baby talento Mainoo. La reazione del City è veemente, ma tra una clamorosa traversa di Haaland e un'altra mezza dozzina di palle gol, si arriva alla rete di Doku, che batte il solito incerto Onana e riapre solo virtualmente una partita segnata. Vince lo United, dopo otto anni, riscattandosi per il derby perso, sempre in finale di FA Cup, lo scorso anno. Finisce con un'amarezza la stagione più difficile di Guardiola a dispetto del titolo conquistato e con un raggio di sole quella di ten Haag, oltremodo disgraziata.