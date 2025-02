Flop Liverpool con Chiesa: impresa del Plymouth, Slot è fuori dalla FA Cup!

ROMA - Clamorosa eliminazione per il Liverpool in FA Cup . La capolista della Premier League è uscita infatti sconfitta dal campo del Plymouth Argyle , fanalino di coda della Championship ma capace di vincere 1-0 contro i 'Reds' e di staccare così il pass per gli ottavi della competizione.

Plymouth Argyle-Liverpool 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Chiesa titolare in FA Cup ma Liverpool eliminato dal Plymouth, Wolverhampton ok

Arne Slot si affida al turnover e schiera titolare anche Chiesa, largo a destra nel 4-2-3-1 di un Liverpool che perde subito Joe Gomez per infortunio (dentro Mabaya al'11') e chiude il primo tempo senza riuscire a sfondare. Il Plymouth Argyle arriva indenne all'intervallo e a inizio ripresa (53') trova un inaspettato vantaggio su rigore, concesso per un tocco con la mano di Helliott su conclusione di Gyabi: sul dischetto va Hardie che non sbaglia e fa 1-0. Nel Liverpool costretto a inseguire entra così anche Darwin Nunez, ma l'ingresso dell'uruguaiano non basta per recuperare lo svantaggio: i 'Reds' perdono 1-0 ed escono ai sedicesimi della FA Cup. Sempre oggi (9 febbraio) intanto, ha conquistato il pass per gli ottavi di finale il Wolverhampton, vittorioso per 2-0 sul campo del Blackburn (sesto nella classifica della Championship): a regalare la qualificazione agli ospiti l'uno-due piazzato nel primo tempo con Joao Gomes (33') e Cunha (34').

