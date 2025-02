FA Cup, l’Aston Villa batte il Cardiff e si qualifica per i quarti di finale

BIRMNGHAM (Inghilterra) - L’ Aston Villa accede ai quarti di finale dell’ FA Cup eliminando il Cardiff dalla più antica competizione calcistica del mondo: al Villa Park decide una doppietta di Asensio . L’avvio dei padroni di casa è incoraggiante, Rashford prende per mano i propri compagni di squadra cercando di organizzare la manovra offensiva dei Villans. Il Cardiff resta sulla difensiva, prova a chiudere le traiettorie di passaggio senza riuscire a blindare la propria area di rigore. Dopo dieci minuti Rashford impegna il portiere avversario con un calcio di punizione dalla distanza, poco dopo Tielemans calcia a colpo sicuro trovando la respinta in extremis di un difensore avversario. La pressione dell’Aston Villa cresce, si gioca a una sola porta; il portiere Horvath si salva su una conclusione di Bailey indirizzata sotto la traversa, e poco prima dell’intervallo si ripete intercettando un tiro ravvicinato di Watkins.

Asensio trascina l’Aston Villa

Anche nella ripresa si continua a giocare a una sola porta, Mc Ginn torna a minacciare la porta del Cardiff con un tiro dal limite intercettato da Horvath, poco dopo il portiere interviene sulla conclusione di Rashford. Ma al 68’ i padroni di casa trovano il vantaggio: assist di Rashford e conclusione al volo di Marco Asensio che non lascia scampo all’estremo difensore ospite. A dieci minuti dal termine l’attaccante spagnolo va ancora a segno certificando il passaggio del turno dell’Aston Villa.

FA Cup, il calendario

Domenica sono in programma altre quattro partite degli ottavi di finale della competizione con Crystal Palace-Millwall, Preston-Burnley, Bournmouth-Wolverhampton e Manchester City-Plymouth. Lunedì scenderanno in campo Newcastle-Brighton, mentre in serata è prevista la sfida Manchester United-Fulham. Martedì l’ultimo ottavo di finale con Nottingham-Ipswich.