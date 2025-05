Eze condanna il Manchester City di Guardiola, il Crystal Palace vince la FA Cup

Tonfo Manchester City, il Crystal Palace vince la FA Cup

Primo tempo da dimenticare per il Manchester City di Guardiola, che va subito sotto a Wembley, pagando a caro prezzo l'iniziativa di Eze, che finalizza al meglio l'assist di Munoz. Crystal Palace in vantaggio al 16', con i Citizens costretti a rincorrere. La partita potrebbe cambiare direzione al minuto 36, quando Stuart Attwell assegna un calcio di rigore al City per un brutto fallo di Mitchell all'interno dell'area delle Eagles. Dagli 11 metri, però, Marmoush spreca la grande occasione, lasciandosi ipnotizzare da Dean Henderson. Nella ripresa, l'undici di Guardiola rischia di andare al tappeto, ma il Var salva i campioni d'Inghilterra in carica, rilevando una posizione di off-side di Daniel Munoz e annullando il possibile 2-0. Non basta ai Citizens per evitare una sconfitta dolorosissima, considerando anche il rendimento registrato in Premier League. Vittoria storica per il Crystal Palace, che ribalta ogni pronostico e può gioire insieme ai suoi tifosi.