Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 10 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le Fée elimina l'Everton dei Friedkin: Sunderland ok ai rigori. Clamorosa sconfitta del Palace

L'ex Roma, in gol al Dickinson Stadium, regala ai 'Black Cats' la qualificazione al quarto turno. Le 'Eagles' di Glasner, detentrici del titolo, battuti da una formazione di sesta serie! Show Wolves, passa il Leicester
3 min
TagsFa Cup

Si alza il sipario sul terzo turno di FA Cup, quello che segna l’ingresso nel torneo più antico del calcio mondiale delle grandi formazioni della Premier League e fioccano le sorprese. Non sbaglia di sicuro il Wolverhampton, fanalino di coda nella massima serie inglese: i 'Lupi' di mister Edwards rifilano un roboante 6-1 al Shrewsbury (squadra di League Two, quarta serie): al 'MolineuxLarsen sale in cattedra con una tripletta da urlo. In gol anche Arias, Gomes e Arokodare. Agli ospiti non basta invece il calcio di rigore del momentaneo 1-2 trasformato da Marquis. Wolves al quarto turno insieme al Sunderland. I 'Black Cats' superano ai rigori l'Everton dei Friedkin dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: in gol, all''Hill Dickinson Stadium', l'ex Roma Le Fée (al 30' del primo tempo, su assist di Mayenda) e Garner, all'89', chirurgico dal dischetto. La parità persiste anche ai supplementari, si va ai rigori: l'Everton sbaglia (errori di Garner, Barry e dell'ex Udinese Beto), il Sunderland no: ancora Le Fée, Xhaka e O'Nien regalano a mister Le Bris la qualificazione al quarto turno.

Everton-Sunderland 1-1 (0-3 dcr): cronaca, tabellino e statistiche

FA Cup, clamorosa eliminazione del Crystal Palace. Avanza il Leicester

La prima sorpresa del terzo turno di FA Cup arriva dal 'Leasing.com Stadium' dove i padroni di casa del Macclesfield (squadra della National League North, sesta divisione) piegano 2-1 il Crystal Palace campione in carica. Le 'Eagles' di mister Glasner (inutile l'acuto di Yeremy Pino nel finale di gara) cadono sotto i colpi di Dawson (43') e Buckley (61') e salutano il torneo dopo averlo vinto, nella scorsa stagione (1-0 firmato Eze, a Wembley, con il City di Guardiola), per la prima volta nella loro storia. Non sbaglia invece il Leicester, corsaro 2-0 sul campo del Cheltenham (formazione di quarta serie): in gol Daka (24') e l'ex Juve Mavididi (45').

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

Da non perdere

Frank, che gaffeBove saluta la Roma e vola in Inghilterra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS