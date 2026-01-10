Le Fée elimina l'Everton dei Friedkin: Sunderland ok ai rigori. Clamorosa sconfitta del Palace
Si alza il sipario sul terzo turno di FA Cup, quello che segna l’ingresso nel torneo più antico del calcio mondiale delle grandi formazioni della Premier League e fioccano le sorprese. Non sbaglia di sicuro il Wolverhampton, fanalino di coda nella massima serie inglese: i 'Lupi' di mister Edwards rifilano un roboante 6-1 al Shrewsbury (squadra di League Two, quarta serie): al 'Molineux' Larsen sale in cattedra con una tripletta da urlo. In gol anche Arias, Gomes e Arokodare. Agli ospiti non basta invece il calcio di rigore del momentaneo 1-2 trasformato da Marquis. Wolves al quarto turno insieme al Sunderland. I 'Black Cats' superano ai rigori l'Everton dei Friedkin dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: in gol, all''Hill Dickinson Stadium', l'ex Roma Le Fée (al 30' del primo tempo, su assist di Mayenda) e Garner, all'89', chirurgico dal dischetto. La parità persiste anche ai supplementari, si va ai rigori: l'Everton sbaglia (errori di Garner, Barry e dell'ex Udinese Beto), il Sunderland no: ancora Le Fée, Xhaka e O'Nien regalano a mister Le Bris la qualificazione al quarto turno.
La prima sorpresa del terzo turno di FA Cup arriva dal 'Leasing.com Stadium' dove i padroni di casa del Macclesfield (squadra della National League North, sesta divisione) piegano 2-1 il Crystal Palace campione in carica. Le 'Eagles' di mister Glasner (inutile l'acuto di Yeremy Pino nel finale di gara) cadono sotto i colpi di Dawson (43') e Buckley (61') e salutano il torneo dopo averlo vinto, nella scorsa stagione (1-0 firmato Eze, a Wembley, con il City di Guardiola), per la prima volta nella loro storia. Non sbaglia invece il Leicester, corsaro 2-0 sul campo del Cheltenham (formazione di quarta serie): in gol Daka (24') e l'ex Juve Mavididi (45').