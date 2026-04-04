Stop al campionato in Inghilterra in un fine settimana in cui la Premier League lascia spazio alla FA Cup . Tre le partite di oggi (sabato 4 aprile) e domani nella domenica di Pasqua si chiude con la sfida tra West Ham e Leeds .

Manchester City a valanga in FA Cup, vince anche il Chelsea

Ad aprire le danze la super sfida dell'Etihad Stadium tra il Manchester City e il Liverpool, finita con un clamoroso 4-0 per i ragazzi di Pep Guardiola, meritatamente in semifinale. Il grande protagonista è Haaland, autore di una tripletta da sogno. L'attaccante inizia il suo show personale sbloccando la partita dal dischetto (portiere spiazziato), poi firma il raddoppio di testa prima del riposo e infine cala il tris con un tiro a porta vuota nella ripresa.

Notevole anche la prova di Semenyo in versione assistman, ma anche goleador visto che è lui a mettere dentro la palla del momentaneo 3-0 con una sorta di cucchiaio, dopo un taglio in profondità che ha spaccato in due la difesa dei Reds. In casa Liverpool non si accende mai la luce. Salah, infatti, sbaglia di tutto e di più, anche un rigore, parato da Trafford in bello stile. Nel finale l'egiziano viene richiamato in panchina, al suo posto entra Chiesa, ma il risultato era ormai ampiamente compromosso. Il City, dunque, gonfia il petto e va avanti in FA Cup, mentre il Liverpool esce di scena a testa bassa.

Manchester City-Liverpool 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Ok il Chelsea, a sorpresa l'Arsenal va fuoori

Dopo il City, anche il Chelsea conquista l’accesso alle semifinali di FA Cup travolgendo il Port Vale, squadra di terza divisione, con un netto 7-0. A segno Hato, Joao Pedro, Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao e Garnacho su rigore, oltre all’autogol di Lawrence-Gabriel. Nel giro di poche settimane l’Arsenal vede svanire un altro obiettivo stagionale. Dopo il ko contro il Manchester City nella finale di Coppa di Lega, i Gunners escono anche dalla FA Cup, eliminati a sorpresa dal Southampton, attualmente settimo in Championship. Al St. Mary’s Stadium i padroni di casa passano in vantaggio al 35’ con Stewart. Nella ripresa Gyokeres, fresco protagonista con la Svezia, ristabilisce la parità al 68’. Ma a cinque minuti dal termine è Charles a firmare il definitivo 2-1, regalando al Southampton la semifinale e infliggendo un’altra delusione alla squadra di Arteta.

Southampton-Arsenal (ore 21). segui la diretta