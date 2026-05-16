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Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario della finale di FA Cup

È il giorno dell'ultimo atto del torneo più antico del mondo: le probabili scelte di McFarlane e Guardiola
TagsFa CupchelseaManchester City

Wembley si prepara ad accogliere la 145ª finale di FA Cup. A giocarsi il trofeo del torneo più antico del mondo saranno il Chelsea di McFarlane e il Manchester City di Pep Guardiola, divise in Premier da ben 28 punti in classifica. 15ª finale di FA Cup per i Citizens, di cui 8 vinte, ma Haaland e compagni arrivano all’atto conclusivo dopo due delusioni consecutive. I blues, invece, vanno a caccia della nona coppa della sua storia, nella 16ª finale disputata.

Chelsea-Mannchester City, l'orario

La finale Chelsea-Manchester City si disputerà oggi, sabato 16 maggio, alle ore 16 nella splendida cornice di Wembley.

Dove vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv

Chelsea-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul NOVE e live su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Chelsea-Manchester City, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su discovery+ e HBO Max, complice la trasmissione dell'intera manifestazione sui canali Warner Bros, Discovery e DAZN. Potrete scaricare le applicazioni mobili di Discovery e DAZN su smartphone e tablet, per poi accedere tramite un semplice login, previo abbonamento. Segui la finale di FA Cup in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

Le probabili formazioni di McFarlane e Guardiola

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; M. Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, E. Fernandez, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: McFarlane.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; N. Gonzalez, B. Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di FA cup

Wembley si prepara ad accogliere la 145ª finale di FA Cup. A giocarsi il trofeo del torneo più antico del mondo saranno il Chelsea di McFarlane e il Manchester City di Pep Guardiola, divise in Premier da ben 28 punti in classifica. 15ª finale di FA Cup per i Citizens, di cui 8 vinte, ma Haaland e compagni arrivano all’atto conclusivo dopo due delusioni consecutive. I blues, invece, vanno a caccia della nona coppa della sua storia, nella 16ª finale disputata.

Chelsea-Mannchester City, l'orario

La finale Chelsea-Manchester City si disputerà oggi, sabato 16 maggio, alle ore 16 nella splendida cornice di Wembley.

Dove vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv

Chelsea-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul NOVE e live su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Chelsea-Manchester City, dove vederla in streaming

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