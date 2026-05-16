Dove vedere Chelsea-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario della finale di FA Cup
Wembley si prepara ad accogliere la 145ª finale di FA Cup. A giocarsi il trofeo del torneo più antico del mondo saranno il Chelsea di McFarlane e il Manchester City di Pep Guardiola, divise in Premier da ben 28 punti in classifica. 15ª finale di FA Cup per i Citizens, di cui 8 vinte, ma Haaland e compagni arrivano all’atto conclusivo dopo due delusioni consecutive. I blues, invece, vanno a caccia della nona coppa della sua storia, nella 16ª finale disputata.
Chelsea-Mannchester City, l'orario
La finale Chelsea-Manchester City si disputerà oggi, sabato 16 maggio, alle ore 16 nella splendida cornice di Wembley.
Dove vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv
Chelsea-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul NOVE e live su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Chelsea-Manchester City, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su discovery+ e HBO Max, complice la trasmissione dell'intera manifestazione sui canali Warner Bros, Discovery e DAZN. Potrete scaricare le applicazioni mobili di Discovery e DAZN su smartphone e tablet, per poi accedere tramite un semplice login, previo abbonamento. Segui la finale di FA Cup in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di McFarlane e Guardiola
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; M. Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, E. Fernandez, P. Neto; J. Pedro. Allenatore: McFarlane.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; N. Gonzalez, B. Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.
Wembley si prepara ad accogliere la 145ª finale di FA Cup. A giocarsi il trofeo del torneo più antico del mondo saranno il Chelsea di McFarlane e il Manchester City di Pep Guardiola, divise in Premier da ben 28 punti in classifica. 15ª finale di FA Cup per i Citizens, di cui 8 vinte, ma Haaland e compagni arrivano all’atto conclusivo dopo due delusioni consecutive. I blues, invece, vanno a caccia della nona coppa della sua storia, nella 16ª finale disputata.
Chelsea-Mannchester City, l'orario
La finale Chelsea-Manchester City si disputerà oggi, sabato 16 maggio, alle ore 16 nella splendida cornice di Wembley.
Dove vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv
Chelsea-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul NOVE e live su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Chelsea-Manchester City, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su discovery+ e HBO Max, complice la trasmissione dell'intera manifestazione sui canali Warner Bros, Discovery e DAZN. Potrete scaricare le applicazioni mobili di Discovery e DAZN su smartphone e tablet, per poi accedere tramite un semplice login, previo abbonamento. Segui la finale di FA Cup in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.