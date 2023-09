Assurdo in Portogallo: rigore allo scadere, viene deciso... al cellulare!

Il calcio ci ha abituato a tutto ormai e chi più ne ha più ne metta. Succede in Portogallo, nella massima serie dove allo stadio do Dragao di Oporto si sfidano Porto e Orouca. Partita sullo 0-0 fino all'84' quando l'equilibrio viene rotto da un gol di Gonzalez che porta avanti gli ospiti. Il finale però si accende, con il Porto alla ricerca disperata del pareggio. Taremi va giù in area dopo un contatto con un difensore avversario.