Porto ko con il Benfica, furia Pepe: l'arbitro diventa un pagliaccio

OPORTO (Portogallo) - C'è tanta rabbia in casa Porto dopo che i Dragoes, ieri sera, hanno perso 1-0 la sentitissima gara con il Benfica. Il successo delle Aquile, inoltre, è valso il sorpasso in classifica proprio ai danni del Porto in testa alla classifica (in attesa dello Sporting Lisbona oggi in campo contro il Farense). Un ko mal digerito dai biancoblù, soprattutto da Pepe per via dell'arbitraggio di Joao Pinheiro, capaci di resistere agli assalti del Benfica nonostante l'uomo in meno.