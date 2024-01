Roma, addio Marcos Leonardo: è ufficiale l'approdo al Benfica

Marcos Leonardo è ufficialmente un nuovo calciatore del Benfica. L'attaccante brasiliano si è accordato al club portoghese, come annunciato attraverso un comunicato: "L'attaccante Marcos Leonardo, 20 anni, è un rinforzo della squadra di calcio professionistica Sport Lisboa e Benfica. L'attaccante brasiliano arriva dal Santos e firma un contratto valido per cinque stagioni e mezzo, fino al 2029. Indosserà la maglia numero 36". Su Marcos Leonardo era puntato il mirino di Tiago Pinto (il quale ha annunciato l'addio alla Roma) già nel corso della sessione estiva di mercato, così come era vigile l'interesse di Real Madrid, Arsenal e Newcastle. Alla fine, l'ha spuntata il Benfica.