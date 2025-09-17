Mourinho in Portogallo: "Quale allenatore direbbe di no al Benfica?"

"Prima di salire sull'aereo, mi hanno chiesto se fossi interessato ad allenare il Benfica . E ho detto di sì. Il Benfica mi ha chiesto ufficialmente se fossi interessato. Ho detto che ero all'estero e che al mio ritorno in Portogallo sarei stato felice di parlare". Così José Mourinho ai giornalisti direttamente dall'Aerodromo di Tires, come riportato da A Bola. Quando si è fermato a parlare gli è stata messa una sciarpa del Benfica sulle spalle e lo Special One l'ha mantenuta.

Mourinho: "Sono interessato ad allenare il Benfica, rispetto Bruno Lage"

Mourinho ha quindi spiegato: "Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte: sono interessato. Tornerei dopo 25 anni? Non per una celebrazione della mia carriera. Bruno Lage? Capisco come si sente. Deve fare quello che facciamo tutti: soffrire. Non credo ci sia un allenatore che non se ne vada frustrato e pensando che le cose sarebbero potute andare diversamente. Lo guardo con immenso rispetto e solidarietà, perché ho passato la stessa cosa. E non molto tempo fa. Quello che ho detto di lui un mese e mezzo fa, lo ripeto: è un grande allenatore che aveva un gruppo di giocatori importanti con cui mi sono congratulato. E loro sanno che non sono esattamente un grande esempio di fair play. Congratularmi con loro, dire loro che ha vinto il migliore e che meritava di vincere, non è stato facile. Rispetto Bruno e gli auguro il meglio per la sua carriera. Lui sa, soprattutto da quando ne abbiamo parlato, che il mio ritorno in Portogallo non era previsto. Quale allenatore direbbe di no al Benfica? Non io?".

Mourinho sul Fenerbahce: "Non rispondo alle provocazioni"

Il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, ha descritto il probabile passaggio di Mourinho al Benfica come una "strana coincidenza nella vita". Mourinho ha replicato: "Ogni volta che ho lasciato un club, ho chiuso il capitolo e non ho risposto alle provocazioni. Non ho trovato scuse, non ho incolpato nessuno e me ne sono sempre andato con questo atteggiamento. Lui ha un modo di agire diverso. Ha parlato innumerevoli volte, ma non ha spiegato perché il giocatore che ci ha eliminato (Akturkoglu) è stato acquistato solo dopo che ci ha eliminato. Vedremo se succederà. Ho lasciato il mio precedente club tre o quattro settimane fa. Non avevo intenzione di non allenare fino alla fine della stagione. Nn è nella mia natura. Volevo allenare. Mi sono detto che avrei dovuto trovare il mio equilibrio emotivo perché non volevo dire di sì a un club che non fosse adatto a me, solo perché sono un maniaco del lavoro. In questo caso, quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte. Ero interessato, mi piaceva".