Mourinho si infuria dopo il derby con lo Sporting, poi la frase su Conte: "Prepara bene..."

Il Benfica fallisce l'aggancio sullo Sporting in classifica: 1-1 al Da Luz nel derby di Lisbona. Sudakov risponde a Goncalves nel primo tempo ma non basta alla squadra di Mourinho per avvicinarsi al secondo posto. Benfica che veniva da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, che è stato fermato dallo Sporting, complice anche l'espulsione di Prestianni nel finale. Nella conferenza post partita, Mourinho si è sfogato contro l'arbitro: "Prestianni fa fallo ma non con intenzione di fare male. Il capitano dello Sporting ha fatto un fallo uguale nel primo tempo. Sui cartellini gialli c’è stata una differenza: un giocatore dello Sporting è intoccabile, fa i falli che vuole e non prende giallo. Ho già scherzato con l'arbitro e gli ho detto che può uscire per strada e nessuno lo disturberà". Ma Mourinho resta anche realista: "Il favoritismo dato allo Sporting ha influenzato la squadra? No. Lo Sporting è stato serio, lucido, sapeva che non sarebbe stato facile. È stato un buon match, competitivo, con pochi errori arbitrali decisivi".