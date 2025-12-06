Mourinho si infuria dopo il derby con lo Sporting, poi la frase su Conte: "Prepara bene..."
Il Benfica fallisce l'aggancio sullo Sporting in classifica: 1-1 al Da Luz nel derby di Lisbona. Sudakov risponde a Goncalves nel primo tempo ma non basta alla squadra di Mourinho per avvicinarsi al secondo posto. Benfica che veniva da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, che è stato fermato dallo Sporting, complice anche l'espulsione di Prestianni nel finale. Nella conferenza post partita, Mourinho si è sfogato contro l'arbitro: "Prestianni fa fallo ma non con intenzione di fare male. Il capitano dello Sporting ha fatto un fallo uguale nel primo tempo. Sui cartellini gialli c’è stata una differenza: un giocatore dello Sporting è intoccabile, fa i falli che vuole e non prende giallo. Ho già scherzato con l'arbitro e gli ho detto che può uscire per strada e nessuno lo disturberà". Ma Mourinho resta anche realista: "Il favoritismo dato allo Sporting ha influenzato la squadra? No. Lo Sporting è stato serio, lucido, sapeva che non sarebbe stato facile. È stato un buon match, competitivo, con pochi errori arbitrali decisivi".
Mourinho sulla lotta per il titolo e sul Napoli di Conte
Benfica che mercoledì giocherà in Champions League contro il Napoli: "Il risultato non influenzerà la sfida contro il Napoli. È difficile giocare contro loro, hanno un allenatore che conosco bene e che prepara molto bene le sue squadre. Sarà difficile per noi. Se ci sarà un impatto, sarà positivo. Credo che da questa partita possano venirne solo cose positive". La sconfitta non toglie il Benfica dalla lotta per il titolo: "Lo Sporting è una buona squadra con una panchina forte. Anche se ci sono state difficoltà, considero la squadra in lotta. Sembrava che meno di cinque punti di ritardo in classifica fosse sufficiente per noi, ma non è stato così".