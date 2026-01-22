Tragedia in Portogallo: giocatore muore in campo per un arresto cardiaco

Calciatore muore in campo, lo straziante messaggio del club

Straziante il messaggio di addio pubblicato dal suo club sui social: "È con profonda tristezza e enorme sgomento che la Gym Lusitano Club Moncarapachense riporta la scomparsa del nostro atleta 27enne Nassur Bacem, avvenuta oggi durante la partita di qualificazione della Coppa dell'Algarve contro l'Imortal. L'atleta è caduto inanimato sul campo ed è andato in arresto cardiorespiratorio. Da subito sono stati attivati tutti i mezzi di soccorso, IEM e il tempestivo intervento del medico e del fisioterapista del nostro club nonché del fisioterapista dell'Imortal e il responsabile del Base Life Support dello Stadio Comunale di Ollon. Nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile invertire la situazione. Nassur se ne va troppo presto, lasciando un vuoto immenso nel nostro club e in tutti coloro che con lui hanno privato, dentro e fuori dal campo. Era un atleta, un collega e una persona che farà sempre parte della nostra famiglia. Alla famiglia, agli amici e ai cari, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, in questo momento di profondo dolore. A tutta la famiglia del Lusitano Gym Club Moncarapachense — atleti, staff tecnico, staff e dirigenza — facciamo appello all'unione, alla forza e al supporto reciproco in questo momento così difficile, che rimarrà segnato per sempre nella nostra storia. Riposa in pace, Nassur. Ci rivedremo".