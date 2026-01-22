Tragedia in Portogallo: giocatore muore in campo per un arresto cardiaco
Tragedia nel mondo del calcio portoghese: è morto Nassur Bacem. Il calciatore 27enne stava giocando la partita di Coppa Algarve con la maglia del Moncarapachense, club della quarta divisione portoghese, contro l'Imortal. Al 27' della sfida, il calciatore è crollato a terra privo di sensi in mezzo al campo. Immediato l'intervento del medico del club e il trasporto in ospedale, ma Bacem non ce l'ha fatta.
Calciatore muore in campo, lo straziante messaggio del club
Straziante il messaggio di addio pubblicato dal suo club sui social: "È con profonda tristezza e enorme sgomento che la Gym Lusitano Club Moncarapachense riporta la scomparsa del nostro atleta 27enne Nassur Bacem, avvenuta oggi durante la partita di qualificazione della Coppa dell'Algarve contro l'Imortal. L'atleta è caduto inanimato sul campo ed è andato in arresto cardiorespiratorio. Da subito sono stati attivati tutti i mezzi di soccorso, IEM e il tempestivo intervento del medico e del fisioterapista del nostro club nonché del fisioterapista dell'Imortal e il responsabile del Base Life Support dello Stadio Comunale di Ollon. Nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile invertire la situazione. Nassur se ne va troppo presto, lasciando un vuoto immenso nel nostro club e in tutti coloro che con lui hanno privato, dentro e fuori dal campo. Era un atleta, un collega e una persona che farà sempre parte della nostra famiglia. Alla famiglia, agli amici e ai cari, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, in questo momento di profondo dolore. A tutta la famiglia del Lusitano Gym Club Moncarapachense — atleti, staff tecnico, staff e dirigenza — facciamo appello all'unione, alla forza e al supporto reciproco in questo momento così difficile, che rimarrà segnato per sempre nella nostra storia. Riposa in pace, Nassur. Ci rivedremo".