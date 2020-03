Coronavirus, Valencia: “Il 35% dei nostri tesserati è positivo”

VALENCIA (Spagna) - Nuovi casi di positività al Coronavirus nella rosa del Valencia. La società ha diramato una nuova nota specificando che “tutti sono asintomatici e sono in quarantena presso le proprie abitazioni”. Nel comunicato si fa anche riferimento alla partita di Champions contro l’Atalanta: “Nonostante le rigide misure adottate dal club dopo aver giocato una partita di UEFA Champions League a Milano il 19 febbraio 2020, un'area che giorni dopo è stata confermata ad alto rischio dalle autorità italiane, allontanando il personale dall'ambiente di lavoro e dal pubblico in generale, gli ultimi risultati mostrano che l'esposizione ha causato circa il 35% dei casi positivi”.

Garay primo caso della Liga

Il monito del Valencia

“Il Valencia si avvale di questi test effettuati per invitare nuovamente la popolazione a rimanere a casa e a seguire rigorosamente tutte le misure igieniche e di prevenzione già pubblicate - continua la nota -. Allo stesso modo, rafforza la fiducia nel sistema sanitario spagnolo e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei casi lievi di infezione da Coronavirus che si trovano in isolamento domestico".