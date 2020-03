Coronavirus, Messi e Guardiola donano un milione di euro

BARCELLONA (Spagna) - "Leo Messi fa una donazione per combattere il Covid-19. Grazie mille Leo, per il tuo impegno e il tuo sostegno". Con questo tweet, l'Hospital Clinic della città catalana ringrazia il fuoriclasse del Barcellona per aver devoluto la somma di un milione di euro (una parte sarà girata ad un centro medico in Argentina), per sostenere la lotta contro il Coronavirus. "Questi sono giorni complicati per tutti. Viviamo preoccupati per quello che sta succedendo e vogliamo aiutare a metterci al posto di coloro che ne stanno vivendo il peggio, sia perché sono stati direttamente coinvolti o la loro famiglia e i loro amici, sia perché stanno lavorando in prima linea per combatterlo negli ospedali e nei centri sanitari. Voglio inviare molta forza a tutti loro", aveva recentemente scritto la Pulce su Instagram, dimostrando grande sensibilità al tema. Un milione di euro è anche la cifra devoluta dal tecnico del Manchester City (ed ex blaugrana) Pep Guardiola alla Fondazione Angel Soler Daniel di Barcellona.