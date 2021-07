Primo squillo per Depay e traversa per Pjanic, il Barcellona vince ancora

BARCELLONA (SPAGNA) - Per la cronaca, si chiude con un successo per 3-1 sul Girona la seconda amichevole stagionale del Barça dopo l’esagerato poker rifilato al Nastic di Tarragona mercoledì scorso. Non deludono i protagonisti più attesi, ad iniziare dall’osservato speciale Miralem Pjanic, che entra in scena nell’ultima mezz’ora e coglie subito una clamorosa traversa direttamente da calcio piazzato. Addirittura debutto bagnato con la prima rete con la nuova casacca blaugrana per Memphis Depay, che insacca un rigore guadagnato dall’uomo mercato Griezmann, per cui si continua a parlare di un clamoroso ritorno all’Atletico Madrid.

Rincalzi celebri. Rispetto alla prima sgambata di tre giorni fa con il Nastic, Pjanic parte dalla panchina. Insieme a Sergi Roberto e Riqui Puig, sulla mediana, stavolta tocca al figlio d’arte Nico Gonzalez agire da vice Busquets. Ed in effetti tutta l’attenzione dei presenti pare rivolta ai rincalzi, tra cui spiccano l’attesissimo nuovo rinforzo Memphis Depay, oltre a Griezmann e all’applauditissimo Frenkie de Jong, che riappare dopo la partecipazione agli Europei con l’Olanda. A sbloccare la gara, al 20’, ci pensa capitan Piqué, che con un po’ di fortuna insacca dal dischetto. Altri cinque minuti e raddoppia Rey Manaj, che aveva siglato una tripletta nella prima gara stagionale. Un malanno fisico, però, poco dopo mette ko l’ex Inter, Cremonese, Pescara e Pisa, costretto a cedere il posto al fiammante acquisto Depay, che si dimostra già piuttosto in palla. A dimezzare le distanze, però, è il Girona, con un altro rigore, che realizza con freddezza Samu Saiz. La prima frazione si chiude con uno spettacolare tiro a giro dello stesso Saiz, che coglie in pieno la traversa.

Gli osservati speciali non deludono A pareggiare il conto dei legni ci pensa Pjanic, che appare al quarto d’ora della ripresa, all’interna di un massiccio cambio attuato da Koeman che decide per ben 8 nuovi innesti. L’ex centrocampista di Roma e Juventus ci prova subito con un calcio piazzato dei suoi che fa tremare la traversa. Partita convincente da parte del bosniaco, osservato speciale dei bianconeri e, almeno secondo la stampa locale, anche dell’Inter. A fissare il definitivo 3-1 ci pensa Depay, che trasforma il terzo rigore di serata, guadagnato da Griezmann per un fallo della meteora atalantina Johan Mojica.